Prossima apertura in via Vicentini, nuova attività cerca personale: barman, bartender e personale di sala.

Dove c’era l’Ex Cibus aprirà un nuovo locale. Si tratta di Ad Hoc Social Drink & Food che tra luglio e agosto, nei locali del palazzo Del Tosto in via Vicentini accanto al supermercato Carrefour, comincerà attività di bar e ristorazione. In queste settimane che precedono l’apertura si ricercano figure professionali con vari profili: barman, bartender e personale di sala. Per candidarsi inviare il curriculum alla mail adhocaq@gmail.com e presentarsi mercoledì 30 maggio dalle n17 alle 20 nei locali Ex Cibus in via Vicentini per la prima selezione.