L’Abruzzo U14 vince il Trofeo delle Regioni

I giovanissimi del rugby Under 14 si aggiudicano il Trofeo delle Regioni. Il successo firmato a Monopoli.

Dopo le belle prove dei giovanissimi atleti abruzzesi alle “Feste del Rugby” di Ancona, è stato ancora un fine settimana di rugby e divertimento per l’Abruzzo. La rappresentativa regionale under 14 ha vinto ieri a Monopoli il Terzo Trofeo Puglia, 2° Memorial “Ruggiero Di Giorgio”, al quale partecipavano gran parte delle rappresentative di categoria dell’Italia centrale e meridionale. I giovani atleti, classe 2004 e 2005, hanno avuto la meglio sulle rappresentative di Puglia, Sicilia, Campania (in semifinale) e Lazio, nel corso della finale. Al di là del risultato, un bel fine settimana che ha visto protagonisti i giovani rugbisti abruzzesi. Inoltre, è stato premiato come miglior giocatore del torneo Alessandro Di Stefano, classe 2004, di Rugby Experience.

Trofeo delle Regioni, il commento del responsabile tecnico Antonio Colella.

«Il comportamento dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo, è stato esemplare – ha commentato il responsabile tecnico federale, Antonio Colella – il lavoro che abbiamo fatto nel corso di questa stagione è importante, perciò voglio ringraziare i club che ci hanno sempre supportato, dandoci la possibilità di organizzare gli allenamenti con i ragazzi».

La Rugby Experience School vince la 30esima edizione del Torneo di minirugby “Peppe Brucato”.

Giornata indimenticabile anche quella vissuta ieri dai piccoli atleti della Rugby Experience School protagonisti della trentesima edizione del torneo di minirugby “Peppe Brucato”. La manifestazione, organizzata dalla società romana della Primavera rugby, presso il centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, ha visto la partecipazione di 17 club, 73 squadre e più di 1000 atleti dalla categoria under 6 fino all’under 12. Protagonista indiscussa l’associazione aquilana che, grazie ai migliori piazzamenti ottenuti in ciascuna categoria (primo posto per le under 12 e 10, terzo posto per l’under 8) si è aggiudicata il trofeo “Peppe Brucato” assegnato proprio al club meglio classificato nelle competizioni di ciascuna under. Grande soddisfazione, quindi, a cui si sono aggiunti i riconoscimenti personali quale miglior giocatore del torneo andati ai giovanissimi Simone Ianni – categoria under 12 – e Davide Ianni – categoria under 10.