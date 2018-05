La Dolce Vita torna in centro

Giovedì 31 maggio sarà l’ultimo giorno della Dolce Vita su viale Corrado IV. L’attività si prepara a tornare in centro.

Ancora pochi giorni e un altro locale tornerà nel cuore della città: La Dolce Vita dei fratelli Di Luzio giovedì 31 maggio chiuderà i locali su viale Corrado IV dopo otto anni di attività.

“Sono stati anni bellissimi, anni in cui la città ci ha dimostrato un affetto gigante e colgo l’occasione per ringraziare quanti ci hanno seguito, quanti sono passati per un caffé, un gelato o un aperitivo”- afferma Ortensio Di Luzio al Capoluogo.it.

La Dolce Vita tornerà nei locali della ex Marlboro in piazza Regina Margherita, in prossimità del Boss e dei pub della movida.

C’è ancora un cantiere in corso che fa slittare l’apertura: “Faremo l’impossibile per aprire, parte del cantiere su piazza Regina Margherita verrà smontato in questi giorni e davanti al Boss tornerà l’asfalto. Anche davanti al mio nuovo locale ci saranno i lavori dei sottoservizi, ma si svolgeranno in tempi brevi. Tempo stimato per il rientro almeno due mesi”.

La Doce Vita comincia da piazzetta del Sole

I ricordi della Dolce Vita portano a piazzetta del Sole: “Abbiamo cominciato da lì, ma sarebbe stata una scelta azzardata perchè troppo decentrata”. La città è cambiata molto in questi anni e anche la ricollocazione dei locali segue scelte ben precise.

Intanto su viale Corrado IV i locali lasciati liberi dalla Dolce Vita dovrebbero essere occupati dalla vicina Bnl che ha deciso di ingrandirsi.