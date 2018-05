Centauro morto, dubbi sull’incidente

Dubbi sulle dinamiche dell’incidente in cui ha perso la vita un centauro aquilano lo scorso sabato. In attesa dell’autopsia si riascoltano i testimoni.

La polizia stradale riascolterà testimoni e feriti, contemporaneamente continuano le indagini sulle dinamiche dell’incidente in cui ha perso la vita Federico Nardecchia, centauro aquilano di 57 anni.

L’ipotesi che l’uomo abbia invaso l’altra parte della carreggiata andando a urtare due ciclisti per poi schiantarsi contro un’auto che li seguiva a poca distanza, non convince: bisogna rivedere il tutto.

Il Fatto e Le Testimonianze

[26 maggio 2018: Incidente mortale al valico delle Capannelle]

Per il centauro, Federico Nardecchia 57 anni aquilano, non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto oltre al personale medico del 118 arrivato in elicottero ed i vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e personale dell’Anas.

Subito dopo l’impatto, il 57enne si sarebbe rialzato parlando con il conducente dell’auto, poi, però, si è accasciato a terra privo di sensi. All’arrivo dell’ambulanza, vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

Nessuna grave conseguenza per i ciclisti e il conducente dell’auto. Nardecchia era dipendente delle Poste dell’Aquila e lascia la moglie e una figlia.