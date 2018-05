Bel tempo lungo le coste e sulle zone collinari, temporali pomeridiani su Marsica e Aquilano.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, ad eccezione delle zone interne e montuose dove, nel corso del pomeriggio-sera, saranno possibili formazioni temporalesche che interesseranno la Marsica e l’Aquilano, risultando localmente di moderata intensità. Non si prevedono sostanziali variazioni sulle restanti zone della nostra regione dove prevarrà il sole con possibili annuvolamenti nel pomeriggio-sera, specie sulle zone collinari ed alto collinari. L’area di alta pressione non risulterà particolarmente solida in quota e ciò favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani sull’arco alpino e sull’Appennino centrale anche nei prossimi giorni, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile nuovo aumento dell’instabilità, a causa del probabile arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo centrale che, da domenica pomeriggio, favoriranno annuvolamenti anche sulla nostra regione, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, ad eccezione delle zone interne e montuose dove, nel pomeriggio-sera, non mancheranno formazioni temporalesche. Nel fine settimana, inoltre, è previsto un ulteriore aumento delle temperature con valori che potranno agevolmente raggiungere e superare i +30°C, specie nelle principali valli della nostra regione.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia al mattino nell’Aquilano e sulla Marsica, in diradamento nel corso della mattinata; nel pomeriggio non si prevedono sostanziali variazioni lungo la fascia costiera e sulle zone collinari, mentre addensamenti consistenti tenderanno a formarsi sulle zone interne e montuose con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso la Marsica e l’Aquilano, dove potranno risultare anche di moderata intensità. In serata-nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità. Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata dal bel tempo e da temperature in aumento, tuttavia nel pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità (nubi alte e stratificate), con addensamenti consistenti sui rilievi Marsicani e nell’Aquilano, dove non si escludono temporali, in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massime. Attesi valori localmente superiori ai +30°C, specie nella giornata di domenica, in particolar modo nelle principali valli della nostra regione.

Venti: Deboli dai quadranti orientali.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)