Ulteriore miglioramento del tempo, temperature in aumento, annuvolamenti sui rilievi.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea che, nelle prossime ore e nel fine settimana, favorirà un progressivo aumento delle temperature anche se, nel corso del pomeriggio, saranno possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica, localmente associati a rovesci, in attenuazione in serata e in nottata. Non cambierà di molto la situazione nel fine settimana, tuttavia nella giornata di domenica assisteremo all’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che determineranno annuvolamenti anche sulla nostra regione, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo. L’alta pressione, inoltre, dovrebbe garantire tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali anche nei primi giorni della prossima settimana, con annuvolamenti che continueranno a manifestarsi lungo la dorsale appenninica nel corso del pomeriggio-sera; un possibile cambiamento potrebbe avvenire a partire da mercoledì a causa dell’arrivo di correnti atlantiche dirette verso le regioni centro-settentrionali, ma al momento si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre nel corso del pomeriggio-sera assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi dove non si escludono precipitazioni perlopiù localizzate sulle zone montuose e pedemontane, in attenuazione in serata e i nottata; non cambierà di molto la situazione nel pomeriggio sulle zone collinari e costiere, proseguirà il bel tempo con possibili annuvolamenti nel pomeriggio-sera. Poche novità nel corso della giornata di sabato ma è previsto un ulteriore aumento delle temperature.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera e collinare; occidentali altrove.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)