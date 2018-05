Scopri il Gran Sasso in sella a una e-bike

Da Santo Stefano a Rocca Calascio, fino a Castel del Monte in sella a una e-bike. Pedalare senza fatica e a tutte le età immersi nella splendida cornice del Gran Sasso. Ecco gli appuntamenti.

Si chiama “Una giornata da paura” il ciclo di incontri gratuiti promosso dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Sarà Andrea De Bernardinis, istruttore tecnico Federazione ciclistica e Guida Ciclo Sportiva, ad accompagnare i partecipanti durante tutto il percorso.

“Si tratta di una nuova realtà che prende piede nell’escursionismo anche qui a L’Aquila. L’attività è aperta a tutti e il bacino d’utenza è molto ampio: la e-bike consente di non affaticarsi mai” – spiega al Capoluogo De Bernardinis.

Inoltre il tour è aperto anche alla famiglie: “La pedalata assistita permette il trasporto agevole di bambini con un rimorchio apposito. Si può viaggiare senza fatica anche per dislivelli importanti come quelli della nostra montagna. Pensate che la e-bike ha riportato in bici chi aveva abbandonato lo sport”.

I percorsi vanno dai venti ai sessanta chilometri in un gruppi da otto persone. C’è spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici all’interno dell’azienda agricola di Sara Pattara a Santo Stefano di Sessanio.

Calendario incontri – Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347688 5233 Escursioni da Paura Gran Sasso

