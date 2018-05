Nessi Gomes, vincitrice nel 2016 del ‘Best of British Unsigned Female Artist’ come migliore artista donna indipendente in Inghilterra, sarà all’Abbazia San Clemente a Casauria per Paesaggi Sonori.

L’Abbazia di San Clemente a Casauria è uno dei monumenti più importanti del patrimonio artistico ed architettonico medievale d’Abruzzo. Nessi Gomes è una cantautrice anglo-portoghese, musicista e compositrice di rara inventiva e sensibilità che raccoglie influenze da entrambi i lati della sua etnia, fondendo l’essenza della musica fado-folk tradizionale più emotiva con l’ispirazione moderna progressista britannica. Vincitrice nel 2016 del “Best of British Unsigned Female Artist” come migliore artista donna indipendente in Inghilterra, sarà l’artista che, Domenica 27 Maggio, si esibirà nella suggestiva cornice dell’Abbazia San Clemente a Casauria per il festival Paesaggi Sonori organizzato dall’omonima associazione insieme ad ACS Abruzzo Circuito Spettacolo ed in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo e DADAbruzzo.

Sarà questa l’occasione ideale per sentirsi attivi, partecipi e consapevoli dell’importanza di rafforzare il messaggio e la percezione del patrimonio. Un evento pensato come un inno alla diversità e al potere fecondo delle contaminazioni: un’abbazia edificata nell’800 d.C. per volere di sovrani carolingi che è giunta fino a noi dopo aver attraversato tutta la storia d’Italia che domenica invece ospita Nessi Gomes, portatrice di un’identità culturale più ampia, quella europea, attraverso il linguaggio della sua musica.

Teniamo particolarmente a questo evento, si legge in una nota, proprio perché emblematico degli intenti che guidano il nostro festival sin dalla sua nascita. Per noi di Paesaggi Sonori è essenziale che ogni volta il luogo fisico diventi parte integrante dello spettacolo e ne costituisca un valore aggiunto. Di volta in volta, la sfida per noi è quella di riuscire ad immaginare quale possa essere la scenografia migliore tra le tante che l’Abruzzo offre, che si tratti di scenari naturali o di luoghi antropizzati ricchi di storia e cultura. Per questo rivolgiamo attenzione ad artisti che – indipendentemente dal genere a cui si dedicano – manifestano una certa sensibilità verso temi quali natura, cultura, società, ambiente e paesaggio, e che di conseguenza con la loro arte possono amplificare la percezione del pubblico in modo tale da lasciargli una memoria unica del luogo.

La musica della Gomes rivela una ricerca autentica e sincera di luce, profondità, speranza e verità; una ricerca artistica per amore e fiducia che rimanda indirettamente a Björk e Kate Bush, con inflessioni portoghesi e intese ricerche del suono. Paesaggi Sonori ci ha abituato a concerti dalle atmosfere magiche, intime e suggestive e come d’abitudine, il concerto è preceduto da un approfondimento storico culturale curato dalle operatrici culturali di DADAbruzzo per consentire allo spettatore di conoscere la storia del luogo in cui si trova, e come sedute per il pubblico vengono utilizzati dei tappetini sottili poggiati a terra.

Nessi Gomes – All Related – Live at the Union Chapel London

La voce e la chitarra di Nessi Gomes saranno accompagnate da Misha Mullov-Abbado, figlio del noto direttore d’orchestra Claudio Abbado, al contrabbasso e basso elettrico e da Harry Pope alle percussioni.

Il programma prevede un approfondimento storico culturale alle 18:00 ed il concerto inizia alle 19:00. I posti sono limitati e si consiglia di arrivare in anticipo. Il biglietto è unico ed è possibile partecipare anche al solo concerto. Infine, in occasione dell’evento Cantine Aperte l’organizzazione invita a visitare, domenica mattina prima del concerto, una delle tante cantine che si trovano nelle immediate vicinanze dell’Abbazia.

