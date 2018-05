L’Aquila, epatite E in forte aumento

Il 50% dei donatori di sangue della provincia di L’Aquila, in seguito alla crescente diffusione dell’epatite E, risulta positivo allo specifico test e quindi è entrato in contatto col virus.

E’ uno dei dati più significativi dello studio portato avanti, con l’Istituto Superiore di Sanità e con la facoltà di veterinaria di Teramo, dal reparto di malattie infettive e dal laboratorio analisi dell’Ospedale di L’Aquila, uno dei pochi in Italia attrezzato per eseguire il test per l’identificazione e la diagnosi dell’epatite E. L’argomento sarà uno dei temi principali al centro del convegno, in programma domani 26 maggio all’Aquila, all’hotel ‘Dimora del Baco’ (località Centi Colella) a partire dalle ore 8.45. Ai lavori dal titolo: “Update sulle epatiti virali’, promossi, in qualità di coordinatori scientifici da Alessandro Grimaldi, direttore di Malattie Infettive e da Simonetta Santini, direttore del laboratorio analisi del San Salvatore, parteciperanno specialisti dell’Abruzzo e di altre regioni oltre a relatori dell’Università Tor Vergata di Roma.