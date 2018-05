Interruzione fornitura idrica il 30 Maggio

Interruzione della fornitura idrica il 30 Maggio.

Infatti mercoledì 30 maggio 2018, salvo imprevisti, nella fascia oraria tra le ore 08.00 e le ore 12.30, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione dei sotto servizi, in una area comprendente le vie: Via Simeonibus, Via del Suffragio, Via dei Ramieri, Via Neri, Via San Marciano, Via Vetusti, Via Vigliano, Piazza Rocca di Corno, Via dell’Arcivescovado, potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura di acqua corrente.