Donazione di organi, se ne parla al Ridotto

Un incontro per sensibilizzare sul tema della donazione di organi. Continua la campagna di sensibilizzazione del Coordinamento Locale Trapianti del San Salvatore. Presenti anche i protagonisti con le loro testimonianze dirette.

TVB=TVD si legge sulla divisa del personale U.O. Trapianti del San Salvatore dell’Aquila. “Ti voglio bene = Ti voglio donare”, in questa frase si racchiude il più grande gesto d’amore possibile.

Scegliere per la donazione di organi e tessuti può salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza oppure migliorare l’esistenza di persone gravemente malate. Per questo motivo il Coordinamento Locale Trapianti del San Salvatore continua la campagna di promozione sulla cultura della donazione. Tra i progetti di sensibilizzazione c’è quello che si svolgerà sabato 26 maggio alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila intitolato “Musica è vita – Concerto Ensemble”, organizzato anche grazie alla collaborazione di Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e ANTR (Associazione Nazionale Trapiantati di Rene).

“Un incontro aperto a tutti in cui combiniamo l’informazione sulla possibilità di donazione dei propri organi alla musica della GioCo Sax” – spiegano i medici del reparto Trapianti che per tutta la serata saranno a disposizione dei cittadini.

Ci saranno anche le voci e le testimonianze dei protagonisti, ovvero i trapiantati che parleranno della loro esperienza diretta insieme ai familiari.

“Una serata importante con un pensiero a chi soffre e aspetta un dono” – conclude il Coordinamento Locale Trapianti del San Salvatore.