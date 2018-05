CRONACA

Macellaio suicida, lunedì il ricordo fuori il supermercato

A un anno esatto dalla morte di Franco, sua moglie Marina sarà a L’Aquila. Porterà dei fiori nuovi, dei pensieri, ripercorrerà quei momenti come ogni singolo giorno da allora. “Vivere con un peso così grande non è semplice. Sono forte per i miei figli e affinché la verità venga fuori”.