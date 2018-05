Il Consiglio Comunale, i lavori

Il Consiglio Comunale di oggi, ecco i lavori

Il Consiglio comunale, riunito nell’aula “Tullio De Rubeis” della sede comunale di Villa Gioia, ha osservato, in apertura di seduta, un minuto di silenzio in memoria dell’ex presidente della Regione Abruzzo Giovanni Pace. L’assemblea ha poi poi proceduto alla discussione di interrogazioni e interpellanze. I lavori sono proseguiti con l’approvazione (17si, 4 astenuti) della modifica al Regolamento edilizio, relativamente all’allegato per l’edilizia sostenibile ed il risparmio energetico, ai fini del recepimento, all’interno dello strumento, delle relative norme.

Sono state quindi approvate all’unanimità tre proposte deliberative, riguardanti altrettante richieste di permessi a costruire in deroga, in relazione a progetti di abbattimento (totale o parziale), ricostruzione e miglioramento sismico, per aggregati situati nel centro storico della città (rispettivamente via Tre Spighe, via dell’Addolorata e area delimitata da via Gignano, via Stimmatine e via Branconi).

Le delibere sono state illustrate in aula dall’assessore alla Pianificazione Luigi D’Eramo.

Rinviata, invece, su richiesta dei proponenti, la discussione sulla mozione, presentato dai consiglieri Elisabetta De Blasis (Gruppo misto), Daniele Ferella (Noi con Salvini) e Angelo Mancini (L’Aquila, sicurezza, lavoro), per l’adeguamento dei contratti delle insegnanti che svolgono attività di pre e interscuola.