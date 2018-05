Elisabetta De Blasis aderisce alla Lega

La consigliera Elisabetta De Blasis ha aderito ufficialmente alla Lega.

“E’ con estremo orgoglio – dice il segretario provinciale Emanuele Imprudente – che il partito può oggi annunciare un’adesione importante che rafforza il radicamento territoriale ed eleva ulteriormente la qualità politico-amministrativa dello schieramento. Siamo onorati che Elisabetta De Blasis abbia scelto di portare avanti il suo impegno in Consiglio nel nostro gruppo: questo conferirà maggiore slancio e competenza al lavoro della Lega».

«La Lega – dice il deputato Luigi D’Eramo – conferma il suo ruolo propulsivo nella coalizione di centrodestra e nell’attività di governo della città. L’adesione di uno stimato professionista come la De Blasis dà la conferma della bontà del lavoro portato avanti sino a questo momento, inserendosi alla perfezione nell’operazione di apertura del partito alle forze più vive della città».

“Sono felicissima che il gruppo della Lega abbia accolto la mia richiesta di adesione – ha commentato la De Blasi -. Ho scelto la Lega, perché forte, coesa e trasparente. Spero di meritare ogni giorno questa fiducia attraverso l’impegno e la dedizione che metterò nel mio lavoro, ricordando sempre l’obiettivo del bene comune come prerogativa del mio mandato”