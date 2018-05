Dalla costa all’interno, idee per l’Abruzzo

Doppio appuntamento con la Primavera delle Idee: incontri a L’Aquila e Francavilla al Mare promossi dalla Fondazione Cantiere Abruzzo – Italia presieduta da Fabrizio Di Stefano.

«Anche quest’anno la Fondazione Cantiere Abruzzo – Italia ripropone La Primavera delle Idee, la due che giorni vuole analizzare il quadro socio-economico della nostra Regione, lanciare spunti di riflessione e approfondire proposte programmatiche». Così Fabrizio Di Stefano, presidente della Fondazione Cantiere Abruzzo-Italia, che il 25 e il 26 Maggio, rispettivamente a L’Aquila (Centro Congressi Dimora Del Baco) e a Francavilla Al Mare (Hotel Villa Maria) ha organizzato l’evento La Primavera delle Idee. «Il confronto con alcune delle più alte espressioni del mondo sociale e produttivo dell’Abruzzo, – ha spiegato Di Stefano – in parallelo con suoi rappresentanti in Parlamento e nelle Istituzioni tende a valutare, in termini di concreta fattibilitá, i processi di rilancio della Regione».

Costa e interno, le convergenze e le criticità. Idee a confronto.

«Questa edizione – ha aggiunto Di Stefano – si distingue dalle precedenti anche perché si terrá in due diverse cittá e quindi territori della nostra Regione, L’Aquila e Francavilla al Mare. Questa nuova veste, quindi, è finalizzata anche all’analisi delle convergenze tra i tematismi di rilancio delle aree interne e di quelle costiere».

L’incontro a L’Aquila.

Per l’incontro al Centro Congressi Dimora del Baco a L’Aquila, moderato dal direttore del Capoluogo.it, Roberta Galetti e Stefano D’Ascoli e previsto dalle ore 17 del 25 maggio, attesi gli interventi dello stesso Di Stefano, che aprirà e chiuderà l’incontro, del sindaco Pierluigi Biondi, del professor Marcello Sansone, docente all’Università di Cassino, del professor Fernando Romano, dell’Università La Sapienza di Roma, Agostino Ballone, presidente regionale di Confindustria, Rossella Licursi, presidente Anmic Teramo, Claudio Mariotti, presidente Ascom Fidi L’Aquila, Giorgio Paravano, segretario generale Istituzione Sinfonica Abruzzese, Lorenzo Santilli, presidente Cciaa L’Aquila, i deputati Luigi D’Eramo e Antonio Martino, Enrico Di Giuseppantonio, coordinatore regionale Udc, Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di FdI-An.