Permane l’instabilità nelle prossime ore ma da giovedì atteso graduale miglioramento.

La nostra penisola risulta ancora interessata dal transito di un sistema nuvoloso provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, continuerà ad interessare le regioni centro-meridionali, favorendo annuvolamenti e rovesci, anche sulla nostra regione. Nel corso della mattinata, inoltre, saranno possibili ampie schiarite, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso il settore orientale, tuttavia nel pomeriggio-sera torneranno a manifestarsi episodi temporaleschi che, dalle zone montuose, potranno nuovamente estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere. Dalla tarda serata assisteremo ad un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà nella giornata di giovedì anche se, nel pomeriggio, saranno possibili addensamenti sui rilievi, localmente associati a rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata; ma l’instabilità risulterà meno accentuata rispetto ai giorni scorsi e in ulteriore attenuazione nei prossimi giorni. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano, almeno per il momento, quanto prospettato nei giorni scorsi, ovvero la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterraneo che, se confermato, favorirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle regioni centro-meridionali (addensamenti sui rilievi) e temperature in aumento, con valori ben al disopra delle medie stagionali, anche nel fine settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con rovesci diffusi sul settore orientale e costiero, localmente intensi, specie al primo mattino, in graduale attenuazione nel corso della mattinata con schiarite ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso il settore orientale e costiero. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti sulle zone interne e montuose con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico: non si escludono sconfinamenti verso le aree costiere, ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità in serata e in nottata. Ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di giovedì, tuttavia nel pomeriggio saranno possibili fenomeni di instabilità a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Inizialmente, al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, mentre nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, occidentali altrove.

Mare: Poco mosso o localmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)