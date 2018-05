Officina L’Aquila, la ricostruzione in mostra

Officina L’Aquila, ci eravamo lasciati lo scorso novembre con la rassegna che mette in mostra i gioielli della città che rinasce. Oggi comincia la prima giornata dell’edizione 2018. Una tre giorni che si preannuncia ricchissima e che accende i riflettori su L’Aquila. Ripercorriamo cosa è accaduto negli anni passati.

Nel 2016 Carsa srl capì che era arrivato il momento di comunicare e mostrare al mondo il proprio “laboratorio” attraverso una rassegna internazionale con l’obiettivo di comunicare e valorizzare questa straordinaria esperienza in corso. Ecco che allora in collaborazione con Ance Abruzzo, insieme ad Ance L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, due anni fa nacque la prima rassegna.

“Abbiamo l’occasione di fare della nostra città un bacino di progetti di rilevanza internazionale”- il coordinatore di “Officina L’Aquila” Roberto Di Vincenzo.

L’Aquila è, ormai da quasi dieci anni, un cantiere di recupero architettonico e urbano, di valenza internazionale

Un unico laboratorio dove si sta esprimendo una avanzata sperimentazione nei campi combinati del restauro, recupero, consolidamento antisismico, adeguamento energetico.

Un’esperienza che ha tutte le carte in tavola per rappresentare un volano eccezionale di sviluppo tecnico-scientifico ed economico per tutti gli attori coinvolti: istituzioni, professionisti, imprese, produttori di materiali e tecnologie.

Cantieri aperti _ L’educational Tour

La rassegna ha aperto le porte di vari palazzi a cittadini, tecnici e studenti. Un’occasione per svelare gioielli storici e architettonici dei palazzi dell’Aquila grazie all’educational tour, fiore all’occhiello della rassegna che richiama giornalisti locali e internazionali.

Edizione 2016

Piazza Palazzo (Consorzio DVC&Strever), Palazzo Ciolina (Cingoli), Cantiere San Marco (Ing. Armido Frezza), Piazza Duomo (Cingoli), Sottoservizi (GSA), Palazzo Iannini (Coaf), Carispaq (Cingoli).

Edizione 2017

Palazzo Notar Nanni (Consorzio Di Vincenzo&Strever); Consorzio Piazza Duomo Corso Vittorio Emanuele (Cingoli); Palazzo dell’Emiciclo (Ati Rosa edilizia-Ricci Guido elettroidraulica Silvi); Teatro San Filippo (Mibact).

Edizione 2018 _ Visita a sette cantieri