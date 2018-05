L’Aquila, derattizzazione dei plessi scolastici

Ambiente, interventi di derattizzazione in aree di prossimità di plessi scolastici.

«Il Servizio Politiche ambientali ha ripreso, dopo anni, gli interventi di derattizzazione. Le operazioni hanno interessato sia il perimetro urbano che il territorio frazionale.»

È quanto rende noto l’assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente.

«In maniera particolare, in questa prima fase, – ha proseguito l’assessore – sono stati eseguiti interventi sulle aree che sorgono in prossimità di plessi scolastici e in altre zone sensibili della città. Ammontano complessivamente a 45 le aree contigue a scuole di proprietà comunale (dell’infanzia, primarie e medie) che sono state attenzionate, anche attraverso il posizionamento di dispositivi a protezione dai roditori.

«Nei prossimi giorni – prosegue Imprudente – interverremo in altre zone della città, innanzitutto quelle frequentate da bambini, andando progressivamente a effettuare una derattizzazione completa del territorio. Tutti i siti – ha concluso l’assessore Imprudente – saranno monitorati, per un anno, ogni due mesi, ai fini del necessario controllo e dell’eventuale ripristino dei dispositivi»