VerdeAqua, Primi nel salvamento agonistico

Continuano i successi regionali per la VerdeAqua Smile.

Ennesima affermazione del gruppo esordienti A e B della Soc. Sportiva di nuoto VerdeAqua Smile che, dopo l’ottimo risultato del 7° posto ottenuto a livello regionale- 1^ compagine della Città dell’Aquila lo scorso 13 maggio a Pescara, si è classificata 1^ a livello regionale nel circuito di nuoto per salvamento agonistico ad Avezzano nel 3° Rescue Abruzzo, disputato il 20 maggio presso la Pinguino Village.

Premiato l’impegno di un gruppo di giovani atleti che si è cimentato per la prima volta in questa disciplina, dimostrando capacità tecniche, perseveranza e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per raggiungere significativi traguardi sportivi.

Grande soddisfazione per la Società VerdeAqua Smile, per i tecnici Simona Corrado, Serena Panepucci, Marco Ciocca e Alessandro Guetti, per gli atleti tutti ed i genitori che credono nel valore dello sport per il benessere fisico e la crescita della persona.