Scontro tra camion sulla statale 17

Aggiornamento 19.40: la statale 17 è stata riaperta ai mezzi pesanti.

Incidente stradale in territorio di Pettorano sul Gizio, scontro tra due camion.

Scontro tra camion, statale 17 chiusa al traffico di mezzi pesanti al km 113. Viabilità rallentata in tutte le direzioni.

Camion incidentanti, rallentamenti sulla statale 17 e stop ai mezzi pesanti.

A causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti due camion, è temporaneamente bloccata al traffico dei mezzi pesanti la statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo-Sannitica” in corrispondenza del km 113, nel comune di Pettorano sul Gizio, in provincia dell’Aquila. Il sinistro è avvenuto in curva e la presenza in carreggiata dei mezzi incidentati consente il transito dei soli veicoli leggeri. La viabilità è rallentata in entrambe le direzioni.

Il traffico pesante è temporaneamente stoccato lungo la tratta.

Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la regolazione della viabilità, per la pulizia della sede stradale e per la riapertura della statale a tutte le categorie di veicoli in tempi brevi.