L’instabilità favorirà nuovi episodi temporaleschi nel pomeriggio-sera anche in Abruzzo.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità favorite dall’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che, dopo aver favorito la formazione di addensamenti e conseguenti temporali nella giornata di ieri, nelle prossime ore favorirà nuovamente lo sviluppo di addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, a partire dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale e lungo la fascia costiera, specie nel corso del pomeriggio-sera. Instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di mercoledì, ad iniziare dalle prime ore della mattinata, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, mentre nella seconda metà della giornata assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone collinari, interne e montuose con possibilità di temporali, in estensione verso il settore orientale. Da giovedì assisteremo ad una probabile attenuazione dell’instabilità, tuttavia non si escludono addensamenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, localmente associati a precipitazioni, perlopiù localizzate sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche da venerdì e nel corso del fine settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, se confermato, dovrebbe garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in progressivo aumento.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino sulla Marsica e nell’Aquilano, dove non si escludono banchi di nebbia, in diradamento nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose, dove saranno possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con probabili sconfinamenti verso le aree costiere tra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Non si escludono fenomeni di moderata intensità sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Temporanea attenuazione della nuvolosità dalla tarda serata, tuttavia dalla tarda nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì saranno possibili nuovi addensamenti sul settore orientale e costiero con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche; tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti sulle zone interne, collinari e montuose con possibilità di temporali, in estensione verso il settore orientale ma in attenuazione in tarda serata-nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli occidentali, specie sulle zone interne e montuose, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali, rinforzando, specie sulle zone collinari e costiere. Non si escludono colpi di vento durante i probabili temporali.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)