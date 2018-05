INDOSSA IL TUO SUCCESSO

Loredana Cossu al Salone del Libro di Torino

Approda alla più famosa e importante fiera editoriale nazionale la look maker aquilana Loredana Cossu. Su invito dell'editore Booksprint, l'11 maggio l'autrice e imprenditrice è stata ospite dei padiglioni del Salone per presentare "Indossa il tuo successo. Come ottenere un'immagine vincente".