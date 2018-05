Festa a Parco del Castello, evento a sostegno di Abruzzo Autismo Onlus: spettacoli e concerto-tributo a Pierangelo Bertoli.

Si terrà il 31 maggio al Parco del Castello il concerto solidale a sostegno di Abruzzo Autismo Onlus, che offrirà a bambini, ragazzi e adulti un pomeriggio e una serata piena di spettacolo ed emozioni che culminerà con il concerto-tributo a Pierangelo Bertoli, cantautore che ha fatto della sua disabilità un punto di forza e di riscossa con le sue canzoni di denuncia, di protesta e rabbia ma piene di amore per la vita e le sue mille sfaccettature.

Canterò le mie canzoni per la strada e affronterò la vita a muso duro, un

guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo

dritto e aperto nel futuro.

Concerto solidale per Autismo Abruzzo Onlus, tre gruppi sul palco.

Si avvicenderanno sul palco tre gruppi aquilani selezionati e diretti da Diego Del Vecchio, ideatore e direttore artistico di questo evento. I gruppi musicali ripercorreranno la vita artistica del cantautore di Sassuolo proponendo alcuni tra i suoi brani più famosi arrangiati in maniera originale. L’evento – che ha ottenuto il patrocinio del Comune dell’Aquila e vede Radio L’Aquila 1 media partner – avrà inizio nel pomeriggio dalle 17.30 nel piazzale antistante l’Auditorium “Renzo Piano” con l’allestimento della mostra delle opere più significative del pittore aquilano Antonio Zenadocchio.

Attività di intrattenimento specifiche per i più piccini con giochi gonfiabili e animazione per bambini con trucchi, palloncini, gadget e zucchero filato dalle 17:30 alle 20. Nel corso della serata saranno disponibili presso lo stand informativo della associazione Autismo Abruzzo Onlus materiale promozionale nonché i cofanetti dell’opera “Acchiappanuvole” realizzata dalle allieve del Liceo Artistico “F. Muzi” in Alternanza Scuola-Lavoro presso l’agenzia grafica Arkhé. L’intero ricavato sarà devoluto ad Autismo Abruzzo onlus.

Il concerto che vedrà alternarsi sul palco di tre gruppi musicali sarà preceduto dall’esibizione dei gruppi New Stars – R-Stars – Rewild della scuola aquilana, Revolution Dance reduci da successi nelle recenti competizioni regionali e nazionali e gran finale con la Discoteca sotto le stelle, con Francesco Grande DJ.

«Tale evento – sottolineano dall’associazione – è stato possibile grazie alla grande disponibilità di amici vecchi e nuovi e alle associazioni che da tempo sostengono le azioni della nostra associazione. Un plauso particolare va agli amici Mauro Cappelli (Benvenuto Presente) e Fabrizio Pieri (L’Aquila che vorrei) che hanno raccolto l’invito ricevuto da Diego Del Vecchio, instancabile promotore della nostra città. Un ringraziamento speciale va a Giovanni Cappelli, nuovo volontario di Autismo Abruzzo Onlus, che ha contribuito a rendere speciale questo evento. Autismo Abruzzo onlus tramite il suo presidente Dario Verzulli lavora per essere punto di riferimento delle famiglie con autismo, fornire le informazioni necessarie alle famiglie e proporre interventi ed azioni per giungere alla “presa in carico” da parte del sistema sanitario pubblico. La nostra missione è quella di ascoltare chi vive le difficoltà imposte dalla condizione autistica, non per la condizione in sé ma a causa della chiusura e della complessità del mondo che li circonda. Scopo primario è quindi di ascoltare e dare voce a chi non ne ha. Eventi come questo sono strumenti di inclusione e coinvolgimento ottimale e permettono ad una società “affaticata” di cogliere nella serata di festa messaggi di solidarietà importanti e concreti».