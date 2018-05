Atletica, L’Aquila si candida per i Mondiali

L’Aquila si avvia alla fase finale della Candidatura per i Mondiali Master di Atletica leggera del 2022.

Lo rende noto Giovanni Lolli, Presidente Comitato Organizzatore XXIII World Master Championship.

«Visto l’ammissione confermata anche di altre 2 città che sono Göteborg/Svezia e Tampere/Finlandia.»

In data 28 e 29 maggio la Commissione Internazionale WMA/IAAF composta dal Presidente Mondiale WMA Mr. Perkins (Australia) Mrs. Margit Jungmann (Germania) Vice Presidente Esecutiva WMA e Mr. Keanevey (Canada) Responsabile Impianti WMA/IAAF effettuerà la visita degli Impianti e delle strutture della città di L’Aquila.

Il 24 Maggio Grazie all’interesse ed impegno del Consigliere Petrucci lo stesso ha convocato un urgente meeting con il Sindaco Biondi ed Assessore dello Sport di L’Aquila Piccinini, Il Vice Presidente della Giunta Regionale Abruzzo Giovanni Lolli e L’Assessore allo Sport della Regione Silvio Paolucci, il Presidente del CONI Abruzzo Imbastaro la Presidente Regionale della FIDAL Abruzzo Concetta Balsorio ed il Presidente della Provincia dell’Aquila Caruso ed il Presidente del Comitato Organizzatore nonché promotore dei Campionati Gianni Lolli per una Riunione definitiva per definire l’interesse e gli interventi necessari per il successo dell’assegnazione e dell’evento.

La posizione del Sindaco Biondi sarà focale e dovrà garantire il proprio interesse in pectoris con i relativi impegni che saranno discussi nella riunione oppure costringerà ad un spostamento in altra città abruzzese per non perdere un

occasione unica valutabile in un ritorno economico di circa 20 milioni di euro l’economia della citta.