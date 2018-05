Officina L’Aquila, il racconto della ricostruzione

“Officina L’Aquila, incontri internazionali”, la rassegna internazionale di restauro e riqualificazione urbana si terrà dal 23 al 25 maggio torna all’auditorium del parco del Castello. La presentazione.

Hanno preso parte alla conferenza stampa il coordinatore di “Officina L’Aquila” Roberto Di Vincenzo, il presidente della Fondazione Carispaq Marco Fanfani, l’astrofisico e ricercatore del Gssi Roberto Aloisio, il presidente di Ance Abruzzo Armando Di Eleuterioe il direttore editoriale di Carsa Oscar Buonamano.

Ricco il programma della tre giorni, che partirà – come di consueto – con l’educational tour dedicato alla stampa nella prima giornata. L’edizione di maggio sarà incentrata, in particolare, sul tema “L’Aquila e l’Appennino”, estendendo la riflessione sulle problematiche del post-sisma e della ricostruzione alle terre del Centro Italia martoriate dai terremoti degli ultimi anni e chiamate a rispondere a una sfida importante: rinascere sotto il profilo urbanistico e sociale, vincere la depressione economica che colpisce le comunità dopo una catastrofe naturale, avviare un processo virtuoso che porti a cambiare la mentalità corrente spostando l’asse dall’emergenza alla prevenzione e alla messa in sicurezza di un territorio fragile – come l’Appennino – ma ricco di risorse, bellezze artistiche, storia e natura. Si affronteranno, poi, i temi legati a rigenerazione urbana, sicurezza, formazione, informazione e legalità, quest’ultima fondamentale per mantenere sana e duratura la rinascita dei territori, su cui si riversano inevitabilmente tante risorse pubbliche.

Nella tre giorni di rassegna si confronteranno, portando la loro testimonianza, rappresentanti istituzionali, amministratori, professionisti dei vari crateri del Centro Italia.

Il programma della tre giorni di “Officina L’Aquila” è consultabile sul sito: www.officinalaquila.it dove è già possibile iscriversi a “Cantieri aperti”: visite guidate e approfondite nei cantieri del centro storico dell’Aquila, a cui potranno partecipare i progettisti e i tecnici, gli studenti e i semplici cittadini interessati a conoscere da dentro i “segreti” della ricostruzione.

I dettagli del programma

Mercoledì, 23 maggio_Auditorium del Parco

ore 10.00

Educational Tour riservato ai giornalisti

Visita guidata al centro storico dell’Aquila, uno dei cantieri a cielo aperto più grandi d’Europa con oltre 150 cantieri attivi, riservata ai giornalisti della stampa nazionale ed internazionale. Nel pomeriggio visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso d’Italia.

Cantieri Aperti

Per studenti, progettisti, tecnici e addetti ai lavori sarà possibile visitare i Cantieri Aperti aderenti alla manifestazione Officina L’Aquila nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2018

ore 14.00

Saluti di benvenuto

saluti

Armando Di Eleuterio, Presidente ANCE Abruzzo

Roberto Di Vincenzo, Coordinatore Officina L’Aquila

Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

Pierluigi Frezza, Presidente ANCE Giovani Abruzzo

ore 14.30

L’Aquila e l’Appennino: la ricostruzione._Le amministrazioni locali

intervengono

Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

Giampiero Marchesi, Coordinatore Struttura di Missione Aquila

Francesco Di Paolo, Coordinatore dei sindaci del Cratere

Giovanni Lolli, Vice presidente Regione Abruzzo

Adolfo Marinangeli, Sindaco di Amandola

Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno *

Gianluca Pasqui, Sindaco di Camerino

Stefano Pampanin, University of Canterbury, New Zealand Università La Sapienza Roma

Lorenzo Santilli, Presidente Camera di Commercio, L’Aquila

Vincenzo Regnini, Presidente Camera di Commercio, Rieti

Giuliano Bianchi, Presidente Camera di Commercio, Macerata *

Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio, Ascoli Piceno

coordina

Oscar Buonamano, Vice Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo

ore 16.00

L’Aquila e l’Appennino: la ricostruzione_Le istituzioni



intervengono

Alessandra Vittorini, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere

Marica Mercalli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria

Rosaria Mencarelli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo

Paolo Iannelli, Soprintendente Speciale per le Aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016



coordina

Giovanni Carbonara, architetto e professore ordinario di Restauro dei Monumenti

ore 17.15

Appuntamento con l’architettura: restauro, sostenibilità e resilienza

Panoramica sugli interventi più significativi di restauro realizzati all’Aquila e nei comuni del Cratere

intervengono

COAF s.r.l. & Vittorini Emidio C. s.r.l., presentano il Consorzio Via Antinori “Caso studio di applicazione del protocollo GBC Condomini”

Marco Mari, Vicepresidente Green Building Council Italia

Andrea Valentini, architetto LEED AP BD+C, GBC HB AP

Mauro Irti, COAF s.r.l. e Vice Presidente ANCE L’Aquila

Giulio Vittorini, Vittorini E.C. srl e Cinsigliere ANCE L’Aquila

Iannini Costruzioni, presenta il Consorzio di Snt’Emidio

Mario Centofanti, Dipartimento DICEEA Facoltà Ingegneria, Università dell’Aquila

coordina

Oscar Buonamano, Vice Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo



ore 18.30 _21.00

Officina l’Aquila Fest



Giovedì, 24 maggio_Auditorium del Parco

ore 9.30

Saluti di benvenuto

Raffaele Falone, Presidente ANCE Teramo

Gennaro Strever, Presidente ANCE Chieti

Pierluigi De Amicis, Presidente Ordine degli Ingegneri dell’Aquila

Edoardo Compagnone, Presidente Ordine degli Architetti dell’Aquila



ore 10.00

L’Aquila che verrà: il 5G e i progetti strategici per il futuro. Infrastrutture, nuovi insediamenti industriali e riuso delle strutture pubbliche restaurate

Marco Fanfani, Presidente Carispaq

Fabio Graziosi, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, Università L’Aquila

Roberto Aloisio, Professore Associato, Gran Sasso Science Institute

Gino D’Ovidio, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale, Università L’Aquila

Donato Di Lodovico, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale, Università L’Aquila

Stefano Brusaporci, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile -Architettura, Ambientale, Università L’Aquila

Giovanni Lucarelli, USRA Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

Raffaello Fico, USRC Ufficio Speciali per la Ricostruzione dei comuni del Cratere

coordina

Oscar Buonamano, Vice Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo

ore 11.30

Il racconto della ricostruzione

Lelio Iapadre, Università degli studi dell’Aquila

Flavia Coccia, Direttrice scientifica ISNART SCPA

Roberto Di Vincenzo, Coordinatore Officina L’Aquila

coordina

Oscar Buonamano, Vice Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo

ore 15.00

La cultura come motore socioeconomico della città

Pietro Barrera, Segretario Gen. Fondazione MAXXI, Museo naz.le delle Arti del XXI secolo

Sabrina Di Cosimo, Assessore alla Cultura, Comune dell’Aquila

Alessandro Crociata, Gran Sasso Science Institute

Anna Lisa Mandorino, Vice Segretario generale Vicario Cittadinanza Attiva

coordina

Oscar Buonamano, Vice Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo

ore 16.30

Il racconto della ricostruzione

Nicola Di Battista, Architetto

Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari

Alessandro Crociata, Gran Sasso Science Institute

Roberto Di Vincenzo, Coordinatore Officina L’Aquila

coordina

Oscar Buonamano, Vice Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo

ore 18.30 _21.00

Officina l’Aquila Fest

Venerdì, 25 maggio_Auditorium del Parco

ore 9.30

Saluti di benvenuto

Marco Sciarra, Presidente ANCE Pescara

Giampiero Sansone, Presidente Collegio dei Geometri della Provincia dell’Aquila

ore 9.45_13.30

Rigenerazione dei territori colpiti dal sisma: sicurezza, formazione e legalità

a cura del CNPT, Formedil e Inail Abruzzo (crediti formativi rilasciati per aggiornamento coordinamento sicurezza)

Introduzione ai lavori

Giovanni Cirillo, Presidente ENTE SCUOLA E CPT L’Aquila

Antonio Mazza, Presidente FORMEDIL

Le iniziative delle commissioni nazionali Formedil e cncpt nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici

Antonio Di Franco, Vice Presidente FORMEDIL

Lanfranco Vari, Vice Presidente CNCPT

Le attività dell’Ufficio del Coordinamento Ricostruzione del Comune di l’Aquila

Vittorio Fabrizi, Dirigente Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune di L’Aquila

Il piano di cantierizzazione a supporto del Piano di ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici

Lucio Cococcetta, Direttore Generale Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di L’Aquila

Pierluigi De Berardinis, Università dell’Aquila, Facoltà di Ingegneria Dipartimento DICEAA

I dati infortunistici e le iniziative per la prevenzione degli infortuni della direzione regionale inail Abruzzo nel più grande cantiere di ricostruzione d‘Europa

Nicola Negri, Direttore Regionale INAIL Abruzzo

Chiusura delle attività delle Borse di Studio INAIL-CPT Edizione 2017

Consegna degli attestati e riconoscimento in ricordo dell’Ing. Valentina Fiordigigli.

ore 18.30 _21.00

Officina l’Aquila Fest