Monsignor Petrocchi creato cardinale

Grande attesa per il Concistoro del 29 giugno prossimo, durante il quale monsignor Giuseppe Petrocchi verrà creato cardinale da Papa Francesco. Congratulazioni anche da parte del sindaco Pierluigi Biondi.

Verrà creato cardinale il prossimo 29 giugno monsignor Giuseppe Petrocchi. Con l’arcivescovo dell’Aquila, altri 10 cardinali: Sua Beatitudine Louis Raphaël I Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei, S.E. Mons. Luis Ladaria – Prefetto de la Congregazione per la Dottrina della Fede, S.E. Mons. Angelo De Donatis – Vicario Generale di Roma, S.E. Mons. Giovanni Angelo Becciu – Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e Delegato Speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, S.E. Mons. Konrad Krajewski – Elemosiniere Apostolico, S.E. Mons. Joseph Coutts – Arcivescovo di Karachi, S.E. Mons. António dos Santos Marto – Vescovo Leiria-Fátima, S.E. Mons. Pedro Barreto – Arcivescovo di Huancayo, S.E. Mons. Desiré Tsarahazana – Arcivescovo di Toamasina e S.E. Mons. Thomas Aquinas Manyo – Arcivescovo di Osaka.

Biondi: «Gioia e orgoglio per l’intera comunità».

«Esprimo grande giubilo per la nomina a cardinale dell’arcivescovo metropolita dell’Aquila, mons. Giuseppe Petrocchi», lo afferma in una nota il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, che aggiunge: «La decisione di Papa Francesco riempie di gioia e di orgoglio l’intera comunità locale ed è un riconoscimento al lavoro svolto da mons. Petrocchi per la rinascita spirituale e materiale della città. Al nostro arcivescovo e alla chiesa aquilana formulo le mie più vive congratulazioni”, conclude il primo cittadino».