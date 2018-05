Meravigliosamente abili, il saggio dell’APTDH

Mesi di preparazione per i ragazzi dell’APTDH onlus che si esibiranno in un saggio musicale e teatrale.

Un pomeriggio da protagonisti per i ragazzi dell’Associazione APTDH ONLUS (Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell’Handicap) che mostreranno tutta la loro bravura in un saggio musicale e teatrale che ha richiesto mesi di preparazione sotto la guida di bravi professionisti. Un momento importante per tutta la grande famiglia dell’Associazione che da anni propone tante attività ai ragazzi tra cui quelle relative a musica e teatro che sono sempre molto apprezzate. E’ stato talmente tanto l’impegno dei giovani artisti che sicuramente otterranno un caloroso applauso da tutti coloro che vorranno partecipare alla manifestazione che si terrà il 22 maggio alle ore 10.30 presso l’Auditorium del Castello. Sono stati presenti nel lungo percorso di preparazione: gli operatori dell’APTDH, i ragazzi del Servizio Civile, i tirocinanti di psicologia, i volontari e gli studenti del Liceo delle Scienze Umane nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. L’ingresso è libero e l’APTDH, nella persona del Presidente Anna Rita Felici, invita tutti a partecipare per far sentire ai ‘ragazzi meravigliosamente abili’ vicinanza e affetto.