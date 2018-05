L’Aquila, migliaia di presenze nel weekend

Dal mercato europeo, al passaggio della Gran Fondo fino al concerto di Branduardi. Il weekend aquilano ha visto migliaia di presenze nel cuore della città.

L’Aquila si fa bella e accogliente in occasione degli eventi. Da venerdì fino a domenica il Mercato Europeo organizzato dalla Fiva Confcommercio Nazionale ha contato numerosissimi aquilani e turisti in piazza Duomo. Tra i profumi della cucina spagnola, argentina e nostrana il centro storico si è ripopolato. Il mercato in piazza è l’occasione per tornare in centro e questo fine settimana è stata l’ennesima conferma.

La Gran Fondo ha attraversato la città

La Gran Fondo Città dell’Aquila, nel pomeriggio di domenica ha attraversato la città, partendo dal circuito di Collemaggio. Anche questa edizione, la numero tre, è stato un successo.

Il Menestrello Italiano per Eccellenza, Angelo Branduardi, apre i Festeggiamenti per la Perdonanza Celestiniana

Il gran finale si è tenuto nella meravigliosa cornice di Collemaggio con il concerto di Angelo Branduardi che ha incantato il pubblico in una suggestiva basilica.

“Io sono il trovatore e sempre vado per paesi e città. Ora che sono arrivato a L’Aquila, lasciate che prima di partire, io canti”.

Solo qualche malumore legato al negato ingresso a decine di persone. L’accesso al concerto è stato consentito fino al limite massimo della capienza per ragioni di sicurezza.