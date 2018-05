Incidente sulla ss80, pedone colpito al braccio

Un furgone non si accorge di un pedone e lo colpisce con lo specchietto a un braccio: 20 giorni di prognosi.

Nel pomeriggio di ieri un pedone è stato colpito a un braccio, mentre si trovava sulla statale 80, nei pressi del Cermone. Un furgone non si è accorto di lui e lo ha colpito.

L’incidente e i soccorsi al pedone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un furgone bianco ha urtato a un braccio un pedone che si trovava sulla statale 80, senza accorgersene. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, la prognosi è di 20 giorni.

L’autista del mezzo in un primo momento non si era accorto dell’incente e per questo non si sarebbe fermato subito, salvo poi tornare indietro.