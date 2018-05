Cartelli troppo bassi, podista ferito alla testa

Si ferisce alla testa urtando contro un cartello sul marciapiede lungo la strada della Guardia di Finanza.

Segnalazione a #dilloalcapoluogo: cartelli troppo bassi, pericolosi per podisti e pedoni.

La pericolosità dei cartelli e l’incidente al podista ferito alla testa.

«Vorrei mettere in evidenza le strutture pubblicitarie, che sono posizionate lungo il marciapiede che costeggia la strada della Guardia di Finanza. Tante persone usano il marciapiede per farsi una corsa protetti dalle macchine, ma è bastata una piccola distrazione per trovarsi in situazioni poco piacevoli. I cartelli sono posizionati molto bassi e alcuni piegano verso la strada, quindi una persona con un’altezza 1,80 (ormai normale) é facile sbattere la testa come é successo più volte».

Dillo al Capoluogo.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.