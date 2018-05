Battesimo del fuoco sfortunato per una vettura appena uscita dalla concessionaria.

L’automobile infatti, con tanto di sigilli sulle portiere, si è ritrovata coinvolta dietro a una Panda rossa in un tamponamento a catena all’altezza del tribunale dell’Aquila, in via XX Settembre.

Quattro macchine coinvolte in totale e l’intervento della Polizia Municipale in quello che non si prestava ad essere un giorno beneaugurante per il primo giro dell’auto: del resto si sa, secondo la saggezza popolare, “né di Venere, né di Marte non si sposa né si parte, né si dà principio all’arte”.

[A.P.]





La segnalazione è giunta dai lettori del Capoluogo al numero Whatsapp dedicato.

Per le vostre segnalazioni o la rubrica Dilloalcapoluogo: Whatsapp 3926758413 o via mail a ilcapoluogo@gmail.com.