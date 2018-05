Sorpresi con 1 kg di cocaina, arrestati

La polizia ha arrestato due cittadini stranieri trovati in possesso di 1 kg di cocaina purissima. Arrestati grazie a Youpol.

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile ha arrestato due cittadini stranieri trovati in possesso di 1 kg di cocaina purissima, ancora da suddividere in dosi. I due arrestati avevano organizzato piazze di spaccio a L’Aquila e nelle immediate vicinanze.

Indagine sugli arrestati: ancora una volta importante la collaborazione dei cittadini.

L’indagine è partita da una segnalazione giunta tramite l’applicazione Youpol, che permette ai cittadini di segnalare atti di bullismo, ma anche problematiche legate allo spaccio. In tarda mattinata i particolari.