Regione, grande attenzione per gli Irminsul

La Regione risponde al sollecito del Capoluogo.it sui lavori al Palazzo dell’Emiciclo che risciano di danneggiare le colonne-idolo Irminsul: «Grande attenzione durante i lavori, garantiamo ogni uteriore precauzione».

È arrivata a strettissimo giro di posta la nota degli uffici regionali, in risposta alle sollecitazione del Capoluogo.it sul rischio danneggiamento durante i lavori all’Emiciclo delle preziosissime colonne-idolo Irminsul, presenti nello spazio antistante il Palazzo sede della Regione.

Irminsul, le rassicurazioni della Regione.

«In riferimento alla nota pubblicata in data odierna da Il Capoluogo.it con il titolo “Irminsul, in pericolo le antiche pietre aquilane” sui preziosi manufatti storici da sempre collocati nello spazio antistante Palazzo dell’Emiciclo, – scrive l’ufficio stampa della Regione – riteniamo opportuno rassicurare che i lavori svolti dal Consiglio regionale, iniziati da dicembre 2015 sono stati sempre improntati nella massima cura e attenzione verso i manufatti monumentali presenti. Inoltre, l’interesse dovuto è sottolineato dall’opera di restauro e valorizzazione in atto dell’intero complesso. In particolare, le antiche colonne lapidee vengono tutelate costantemente, oltre che dalla presenza costante dei restauratori, anche dagli esperti della Sovrintendenza ai beni culturali. Infine nel ringraziare per la dovuta attenzione, corre l’obbligo di rassicurare la comunità, vista la rilevanza storico-culturale delle colonne, garantendo ogni ulteriore precauzione».