Parola d’ordine instabilità: attesi nuovi addensamenti e rovesci anche in Abruzzo.

La nostra penisola risulta interessata da condizioni di instabilità provocate dalla persistenza di masse d’aria fresca in quota sulle regioni centro-settentrionali, mentre le regioni meridionali risultano interessate dall’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, favoriranno annuvolamenti e occasionali precipitazioni. Come accaduto nella giornata di ieri, sulla nostra regione saranno possibili annuvolamenti a partire dalle prossime ore, ad iniziare dalle zone collinari e montuose, in ulteriore intensificazione nel pomeriggio-sera, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione dalle zone montuose verso il settore orientale e, localmente, lungo la fascia costiera. Dalla tarda serata e in nottata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà anche nel fine settimana, in quanto l’instabilità atmosferica inizierà ad attenuarsi e la probabilità di addensamenti pomeridiani riguarderà soprattutto le zone montuose con occasionali sconfinamenti verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Nel fine settimana, inoltre, è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa dell’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, specie nella giornata di domenica. L1

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sul settore occidentale con annuvolamenti in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Sul settore orientale e costiero saranno possibili addensamenti in mattinata e non si escludono rovesci, localmente a carattere temporalesco. Nella seconda metà della giornata assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità sulle zone interne, montuose e sulle zone alto-collinari che si affacciano sul versante orientale, con addensamenti intensi associati a precipitazioni, localmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, nel pomeriggio-sera. Attenuazione della nuvolosità in tarda serata e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali con locali rinforzi lungo il settore collinare e costiero. Occidentali altrove.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata.