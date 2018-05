Abuso su minore, 4 anni per un 57enne aquilano

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni per un 57enne dell’Aquila, giudicato colpevole di abuso su minore.

Violenza sessuale aggravata, con questa accusa un 57enne dell’Aquila è stato condannato in via definitiva per fatti verificatisi 10 anni fa presso il Parco del Castello.

Abuso su minore, la sentenza.

Quattro anni di reclusione e 5 anni di inerdizione dai pubblici uffici, questa la sentenza della Corte di Cassazione nei confronti di un 57enne del posto, ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata. L’uomo – ricostruisce Il Centro – abusando della condizione di inferiorità fisica e psichica, avrebbe indotto il minorenne a subire atti sessuali, costringendolo alla comsumazione del rapporto, incurante del suo dissenso. L’uomo si è sempre dichiarato innocente.