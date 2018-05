CAM, De Angelis denunciato dagli ex vertici

CAM, denunciato De Angelis per le accuse mosse al precedente consiglio di gestione.

Il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis è stato denunciato dall’avvocato Paola Attili, ex presidente CAM, e da Giuseppe Venturini, ex amministratore delegato in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino sulla malagestione del Consorzio acquedottistico marsicano.

La relazione pubblicata sul sito del Comune di Avezzano muoverebbe accuse velate o esplicite al precedente consiglio di gestione e sorveglianza del Cam, che si è ritrovato un buco in bilancio di 13 milioni.

«Non mi faccio intimidire da chi vuole gettare tutto in caciara. Avanti tutta con l’accertamento della verità.» queste le parole di De Angelis alla notizia dell’esposto in procura.

«Sono stupito e perplesso della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Avezzano dagli ex amministratori Cam, Paola Attili e Giuseppe Venturini, contro il sottoscritto e i vertici attuali Manuela Morgante, Armando Floris, Felicia Mazzocchi, Alessandro Pierleoni e Antonio Mostacci.»

«Nella mia qualità di socio del Cam e di sindaco del principale Comune della Marsica, ho esercitato le mie legittime prerogative limitandomi a commentare, sotto un profilo oggettivo fattuale e mai soggettivo personale, una approfondita e documentata relazione rimessa dagli organi Cam, nei confronti dei quali confermo la mia piena fiducia, all’assemblea degli azionisti. Mai e poi mai nei miei commenti ho citato la Attili o Venturini né altri amministratori del passato.» prosegue De Angelis.

«Del resto che il Cam abbia subito nel corso degli anni, e per un lungo periodo, la malagestio derivante dall’intreccio di piccoli interessi della piccola politica mi sembra cosa del tutto evidente e non contestabile, tant’è che la società si trova attualmente nella delicata situazione di concordato in continuità proprio a causa della somma di tante cattive gestioni.»

«Su chi abbia dissestato il Cam e abbia nascosto colposamente o dolosamente la reale situazione dei conti dovranno rispondere la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti, gli unici organi competenti ad accertare le reali responsabilità. I cittadini attendono da anni di conoscere la situazione del Cam, i cittadini hanno diritto di sapere e proseguiremo, per quanto di nostra competenza, nella ricerca della verità. Non ci faremo di certo intimidire da gesti scomposti di chi, all’accertamento della reale situazione dei fatti, preferisce gettare tutto in caciara. Il Comune di Avezzano ed il sottoscritto, eserciteranno tutte le azioni volte alla tutela della propria immagine ed onorabilità.»