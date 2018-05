Biondi su tasse: Bene l’impegno di De Micheli

Terremoto. Biondi: “Bene l’impegno di De Micheli. Adesso aspetto gli atti ufficiali. La battaglia del territorio ha colto nel segno.

“Apprendo con piacere dell’impegno del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e commissario per la ricostruzione, Paola De Micheli, circa l’applicazione del “de minimis” a 500mila euro, con contestuale riconoscimento di tale soglia a titolo di franchigia, per il recupero delle tasse sospese a seguito del sisma del 2009”. A dichiararlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Colpisce favorevolmente, poi, il cambio di passo del Governo uscente che, solo qualche mese fa, era rigidamente bloccato su posizioni diametralmente opposte, con ciò a significare che la battaglia combattuta in questi mesi ha centrato l’obiettivo. Agli annunci, evidentemente, devono seguire i documenti e gli impegni ufficiali. Le istituzioni pubbliche ‘parlano’, infatti, attraverso provvedimenti scritti” sottolinea il primo cittadino. E aggiunge: “Il Comune ha finalmente riconquistato centralità nell’interlocuzione fattiva con gli organismi nazionali ed europei, a differenza della precedente amministrazione. Così va letto l’impegno formale a ricontrattare i parametri della decisione finale del 2015, già assunto da Margrethe Vestager, commissario europeo per concorrenza della Commissione europea, dopo i miei solleciti, nella missiva che ci è stata indirizzata lo scorso 20 aprile”.