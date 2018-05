Isoardi, protagonista la pasta di Roseto

Giovedì 17 maggio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di pasta al forno, piatto della domenica per eccellenza, morbida e gustosa, utile in caso di secchezza delle fauci.

Giustino Catalano, gastronomo, racconterà le tradizioni legate alla pasta al forno, descrivendone le diverse varianti e rivelando i segreti di quella perfetta.

Daniela Alimonta, dietologa, ne analizzerà tutti gli aspetti nutrizionali, con un occhio al gusto e uno alla dieta.

Il Dottor Eugenio Raimondo, parodontologo, spiegherà come la consistenza e i condimenti della pasta al forno la rendano indicata per chi soffre di secchezza delle fauci.

Dino De Bellis, maestro di cucina, mostrerà come preparare il pasticcio di maccheroni. Gli farà eco il maestro di cucina Fabio Tacchella, che, invece, preparerà un calzone di pasta al forno con pomodoro e basilico.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, da un pastificio di Roseto degli Abruzzi (TE), che produce pasta trafilata in oro.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del Mercato “De Bustis” di Napoli.