ASL, Donato a Radiologia macchinario MgFus

Donazione al reparto di Radiologia del macchinario MgFus.

«Esprimo grande soddisfazione e un sentito ringraziamento per la donazione alla Asl dell’Aquila-Avezzano-Sulmona della innovativa macchina MgFus, capace di eliminare i tremori essenziali e quelli causati dal morbo di Parkinson senza invasività, senza chirurgia, senza dolore e senza effetti collaterali».

È quanto ha dichiarato il vice sindaco dell’Aquila Guido Quintino Liris, titolare della delega alla Sanità.

«Ringrazio pubblicamente Ance L’Aquila e Fondazione Carispaq, artefici di questa donazione che permette al reparto di Radiologia, diretto dal professor Carlo Masciocchi, di diventare riferimento a livello nazionale per questa nuova sperimentazione – ha proseguito Liris -. Questo importante risultato va altresì ascritto alla virtuosa sinergia tra Asl e Università e va nella concreta direzione del miglioramento dei servizi offerti, non solo sul comprensorio ma, in questo caso, su un ambito di vasta area extra-regionale.»

«Questa donazione fa seguito ad un altro gioiello donato alla Asl aquilana nello scorso mese di dicembre, ovvero il robot chirurgo al servizio del reparto di urologia, anche qui grazie ancora alla generosità di Ance e Fondazione Carispaq.»

«Abbiamo avuto una iniezione di positività sul territorio, non solo nell’ottica dell’area interna abruzzese ma in sinergia con il macro-sistema appenninico del Centro Italia. Un territorio – conclude il vice sindaco – che può e deve fare leva sulle migliori energie ed eccellenze, perché ve ne sono in molti campi, senza cadere nelle sterili logiche di campanile».