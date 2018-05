LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Pezzopane, vicina all’infermiera violentata

"Mercoledì alle ore 8.45 ci incontriamo nei pressi del Tribunale dell’Aquila, in via XX Settembre 68, per testimoniare sostegno e solidarietà alla donna abruzzese violentata". A dichiararlo Stefania Pezzopane, componente dell’Ufficio di presidenza del Gruppo Pd alla Camera.