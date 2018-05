Ospedale L’Aquila, è caos parcheggi

Dillo Al Capoluogo vi porta nel parcheggio dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila. E’ caos parcheggi.

C’era una volta un ospedale regionale e l’odissea parcheggi. E’ una storia che questo giornale racconta da sempre, con foto e segnalazioni. Ne arrivano tantissime in redazione per denunciare il caos in cui versa l’area che circonda la struttura.

Il problema è di tutti: dipendenti, utenti e automobilisti. Come avrete notato sono spuntati da tempo anche parcheggiatori improvvisati proprio come fuori i supermercati.

Auto sulle aiuole, sulle rotatorie e se occorre anche in doppia fila. Il parcheggio del Cup a pagamento, nel piazzale del Centro unico di prenotazioni, non pare risolvere i problemi perché il numero dei posti auto è ristretto. [FraMar]