Perturbazione in azione sulle regioni nord-occidentali favorirà instabilità anche in Abruzzo.

La nostra penisola è interessata da una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulle regioni settentrionali, dove si sono verificati rovesci diffusi e frequenti manifestazioni temporalesche, mentre sulle restanti regioni la situazione meteorologica è caratterizzata dalla presenza di annuvolamenti diffusi che, nelle prossime ore, favoriranno episodi di instabilità soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, in attenuazione in serata, mentre dalla nottata assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità sulla Marsica e nell’Aquilano con possibilità di rovesci e temperature in generale diminuzione. Instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di martedì, in particolar modo sul settore occidentale e sulle zone montuose con annuvolamenti e possibilità di precipitazioni, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione verso il settore orientale tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di mercoledì, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con probabili formazioni temporalesche in estensione verso il settore orientale ma in attenuazione in serata e in nottata. Alla base dei dati attuali, inoltre, non si prevede un sostanziale miglioramento delle condizioni atmosferiche per gran parte della settimana, ma permarranno condizioni di instabilità che si manifesteranno durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio-sera, specie sulle zone montuose.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sul settore orientale e lungo la fascia costiera, mentre annuvolamenti interesseranno la Marsica e l’Aquilano con possibili precipitazioni; tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti a ridosso dei rilievi e sul versante orientale con possibilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata. In nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì saranno possibili nuovi addensamenti sulla Marsica e nell’Aquilano con possibili precipitazioni, mentre sul settore orientale e costiero è atteso un temporaneo rinforzo dei venti occidentali e possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone pedemontane e collinari.

Temperature: In diminuzione, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino.

Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose, orientali lungo la fascia costiera. In nottata tenderanno a provenire dai quadranti occidentali, rinforzando.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento, specie durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)