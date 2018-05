Campotosto, quel pasticciaccio del bilancio

Consiglieri di minoranza sul piede di guerra: «Bilancio approvato oltre il termine stabilito dal Prefetto e nessuno interviene».

Alta tensione in Consiglio comunale, il sindaco Luigi Cannavicci (che è anche presidente del Consiglio) esce dall’Aula per recuperare alcuni documenti durante la riunione e l’opposizione abbandona l’Aula: «La seduta era da dichiarare sciolta». Il sindaco torna e il bilancio viene approvato. Tutto questo nella seduta dell’11 maggio, ma «il Prefetto aveva diffidato l’amministrazione ad approvare il bilancio entro il 10».

Campotosto, Consiglio da sciogliere e bilancio in ritardo, opposizione sul piede di guerra.

«Arroganza, ignoranza o qualcosa di più grave si cela dietro il comportamento dell’amministrazione di Campotosto?». Duro affondo dei consiglieri di opposizione Antonio Di Carlantonio, Erminia Alimonti e Giovanna De Angelis, dopo l’ultima seduta di Consiglio comunale che si è tenuta venerdì scorso per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, «dopo la scadenza e nonostante le segnalazioni alle istituzioni competenti nessuna risposta». «In apertura del Consiglio – ricostruiscono i consiglieri di opposizione – viene sottolineato che a disposizione della minoranza è stato messo a disposizione il parere del Revisore dei Conti, ma il sindaco, presidente della seduta, afferma di essersi presentato in Consiglio senza la documentazione; l’opposizione, però, vuole allegare agli atti il documento, così il presidente si alza e va via, nonostante i consiglieri di minoranza gli chiedano di sospendere la seduta. A questo punto l’opposizione fa verbalizzare che la seduta è sciolta, uscendo dall’Aula. Il presidente-sindaco rientra e continua la seduta, approvando in pochi minuti tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del Dup e del bilancio di previsione». Da verificare, quindi, quale documento è stato allegato all’approvazione del bilancio. Secondo quanto denunciato dall’opposizione, infatti, il documento a loro disposizione sarebbe incompleto: mancherebbe la spunta relativa all’effettiva approvazione, senza la quale non è chiaro se il Revisore ha approvato o meno il Bilancio. Nella foto che segue, la copia messa a disposizione dei consiglieri di opposizione.

In attesa di avere a disposizione i verbali della seduta, dai quali potrebbero arrivare ulteriori sviluppi, l’opposizione sottolinea quella che viene considerata come incapacità amministrativa dell’attuale maggioranza: «Campotosto è l’unico comune in cui la giunta regionale ha mandato del personale a supporto, tra cui l’ex sindaco di Montereale». Il riferimento è alla delibera di Giunta regionale n°2 di gennaio 2018, con la quale Lucia Pandolfi è stata inviata, insieme ad altri due funzionari della Regione, in “aiuto” all’amministrazione comunale per quanto riguarda la gestione del post terremoto.