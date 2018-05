Battistini: “L’Aquila miglior esperienza”

Post Matelica-L’Aquila, terminata 3-0: terminano i play off per i rossoblù. Ai microfoni della stampa, il tecnico aquilano Pierfrancesco Battistini.

“Cafiero viene da due infortuni al crociato: sembra meno grave delle altre volte, c’è stato soprattutto tanto spavento. Valuteremo in questi giorni. Il Matelica ha meritato il passaggio del turno: abbiamo creato i presupposti per il goal fino al rigore, ma c’è mancato il guizzo decisivo. C’è qualcosa di discutibile, ma non è questo il tempo. Qui ho passato un periodo molto bello, nonostante le difficoltà che abbiamo trovato. Avevo voglia di trovare un gruppo che avesse voglia di lavorare, con L’Aquila l’ho trovato. Le soddisfazioni che mi hanno dato questi ragazzi sono le più grandi della mia vita, è stata l’esperienza più gratificante”.

Gianmarco Ortolani, vice di Tiozzo, squalificato, parla dell’importante vittoria e della reazione della squadra dopo la sconfitta di domenica scorsa.

“La partita che è venuta fuori oggi è la prova del nostro valore umano e tecnico. Ora incontreremo il Pineto, avrei preferito l’Avezzano. La partita di oggi è stata molto equilibrata: è la terza volta che incontriamo L’Aquila, è una squadra incredibile. Si sono dimostrati uomini veri. Un pensiero va anche a Cafiero, che è uscito tra le lacrime”.