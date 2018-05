Sono belli, eleganti ed emozionati. Sessantasette anni lei, settantacinque lui. L’amore non ha età, non guarda la carta d’identità e Cupido colpisce dritto al cuore nonostante i dolori della vita.

Il Capoluogo ha incontrato Giovanna e Luigi poco prima della cerimonia che li unirà per tutta la vita. [clicca qui per la video intervista, la storia di Giovanna e Luigi]

Giovanna, come ogni sposa nel suo giorno più imporante, è radiosa. Vestita di rosa è elegantissima, con i suoi occhi azzurri che celano un passato difficle.

“Sono in questa casa da quando avevo 35 anni. In quell’anno ho perso mio marito in un incidente stradale. Da quel momento non ho voluto più contatti con nessuno. Il Signore mi ha voluto premiare facendomi incontrare Luigi in questa che, ormai, è la mia casa”.