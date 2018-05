Parzialmente nuvoloso con schiarite al mattino ma nel pomeriggio tornano i temporali.

L’arrivo di un debole afflusso di correnti umide di origine atlantica e dall’assenza di una solida struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale, continuano a favorire condizioni di instabilità sulla nostra penisola, in particolar modo lungo la dorsale appenninica e sull’arco alpino, specie nel pomeriggio-sera, con formazioni temporalesche che, dopo una mattinata all’insegna di un tempo discreto, torneranno a svilupparsi anche sulla nostra regione, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Dalla serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità che si manifesterà anche nella prima parte della giornata di domenica anche se, a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica, nel pomeriggio saranno possibili nuove formazioni temporalesche sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale e, localmente, lungo la fascia costiera. Successivamente, dalla serata di domenica, la perturbazione raggiungerà dapprima le regioni settentrionali, favorendo un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci e temporali anche di forte intensità, peggioramento che, dalla serata di lunedì, si estenderà anche sulla nostra regione e proseguirà anche nella giornata di martedì, con temperature in generale diminuzione. L1

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con probabili ampie schiarite nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, anche se la probabilità di fenomeni su queste ultime zone risulterà più bassa. Dalla serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità che proseguirà anche nella giornata di domenica, quando avremo condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, con rovesci e possibilità di temporali, in estensione verso le zone pedecollinari e, occasionalmente, verso le aree costiere. In serata assisteremo ad un nuovo temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera; nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti occidentali, specie sulle zone interne, collinari e montuose. Possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in lieve aumento durante le ore centrali della giornata.