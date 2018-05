Stefania Pezzopane nell’élite del Pd

L’onorevole Stefania Pezzopane nell’esecutivo del Partito Democratico alla Camera. Tra i compiti principali, seguire la ricostruzione.

Intervista del direttore Roberta Galeotti alla deputata Stefania Pezzopane, eletta nell’esecutivo del Pd. In tutto sono solo 10 i deputati che fanno parte dell’organismo che rappresenta una sorta di cabina di regia che affianca il presidente del gruppo, Graziano Delrio, nell’organizzazione del lavoro parlamentare, dalla predisposizione dei testi di legge agli emendamenti. In particolare, all’onorevole Pezzopane è stato affidato il compito di seguire la questione della ricostruzione, le iniziative per il sud e i rapporti col Senato.

Nell’intervista video, le considerazioni su politica nazionale, formazione del governo, ma anche i commenti sulla partecipazione di Simone Coccia Colaiuta al Grande Fratello.