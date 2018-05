Battistini, ‘Ho visto cose che voi umani…’

Arrivano i play off per L’Aquila Calcio: conferenza stampa per il tecnico rossoblù Pierfrancesco Battistini, che si prepara ad affrontare nuovamente il Matelica.

Prepartita di mister Battistini in vista dei playoff: “Daremo tutto come sempre”. E sulla situazione societaria il tecnico cita Blade Runner: “Putroppo tutto questo sparirà come lacrime nella pioggia”.

“Abbiamo tutti disponibili, siamo pronti a fare il massimo: siamo a fine stagione, una stagione molto lunga e travagliata. Servirà la stessa gara fatta qui a L’Aquila: il Matelica è una delle squadre che ha tenuto più le linee di passaggio esterne, oltre alla scuderia d’attacco da non sottovalutare, al di là dell’assenza di Magrassi”.

Unici indisponibili, i soliti noti Marra e Ranelli, a cui si aggiunge Ascani. Non sarà in panchina il tecnico del Matelica Luca Tiozzo.

“Ci siamo sentiti dopo la fine del campionato, sportivamente ho manifestato la mia vicinanza per come era andata la stagione – ha proseguito – ci siamo scambiati la volontà che sia dal punto di vista sportivo e agonistico l’ennesimo spot per il calcio. Sarà una bella partita se entrambe le squadre faranno ciò che devono”.

E dal punto di vista societario, le cose non migliorano: Battistini non può che citare il noto film Blade Runner.

“Abbiamo visto cose che voi umani non potete immaginare. Purtroppo tutto questo sparirà come lacrime nella pioggia. È un peccato per tutti: per chi è stato intorno a noi, un peccato per tutta la città. Purtroppo quello che ci aspetta, in questo momento, non è stato ancora visto: c’è stata fiducia e ci sono stati attestati di stima, ma non quelli che la squadra meritava. Nonostante tutto, vogliamo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto”.