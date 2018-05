CRONACA

Urla e pianti, spavento nel supermercato

Solo tanto spavento nel supercato. Urla e pianti da parte di un ragazzo dipendente del supermercato di via Vicentini. E' stato trasportato nel piazzale e poi in ospedale per accertamenti. I testimoni fanno riferimento a una crisi.

I testimoni fanno riferimento a una crisi.