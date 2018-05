Incidente a San Marco di Preturo, due feriti

Auto danneggiate e due feriti portati in ospedale, incidente tra Colli e San Marco di Preturo.

È scattato poco prima delle 13 l’allarme soccorsi per un incidente stradale avvenuto sulla strada di collegamento tra Colli e San Marco di Preturo, all’altezza del bivio con via Fontanile. Il bilancio dell’incidente è di due feriti.

Incidente a Preturo, i soccorsi e i rilievi.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, una Citroen C1 e una Lancia Y si sono scontrate al bivio con via Fontanile. Oltre ai carabinieri, sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per il soccorso ai feriti, un uomo e una donna che conducevano le due auto. L’ambulanza ha portato i feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita, all’ospedale “San Salvatore” per gli accertamenti e le cure del caso, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.